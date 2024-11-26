彭博：英特爾收購案錯綜複雜 高通興趣已減

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（中央社紐約25日綜合外電報導）彭博今天引述知情人士消息報導，由於英特爾（Intel）收購案錯綜複雜，高通（Qualcomm）併購興趣已減。

根據報導，收購英特爾全部股分所涉及的複雜問題，讓高通興趣降溫；報導說，高通可能考慮收購部分股權，或者之後再議。

相關公司因在下班時間並未回覆置評要求。

路透和其他媒體曾披露，高通9月與英特爾接洽，探詢潛在收購事宜。這兩家公司的併購案將結合全球兩大晶片業者，可望是業界最大交易案，勢將面臨全球性嚴格的反壟斷審查。

當時英特爾表示，高通尚未就收購事宜與其接洽，高通則拒絕置評。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1131126