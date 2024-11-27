經長：川普加徵墨西哥關稅是懲罰中企 協助台廠赴美

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（中央社記者劉千綾台北27日電）美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥與中國提高關稅，恐牽動國際供應鏈布局。經濟部長郭智輝表示，美國對墨西哥加徵關稅，是在懲罰中國廠商；若川普提高關稅，經濟部會協助業者到美國設廠，後續將向電電公會等團體了解產業需求。

至於川普關稅政策對中國台商企業有何影響，郭智輝表示，車用、太陽能和LED等產業影響可能較大，這些是中國具優勢、大力補助的產業，美國則是擔憂中國產品的不公平競爭，因此透過關稅建構防禦堡壘。

國民黨立委謝衣鳯和葉元之今天在立法院經濟委員會質詢時關切，川普提出對中國、加拿大和墨西哥加徵關稅，經濟部該如何協助業者因應，以降低關稅加徵可能造成的衝擊。

郭智輝表示，美國可能透過關稅政策調整國內產業的競爭力，但許多都是選舉期間語言，仍須觀察川普實際對不同產品和國家會實施何種關稅政策，也要觀察未來川普對台灣採取何種經貿政策，經濟部已準備很多應對方法，也會與電電公會等產業團體了解廠商遇到的困難。

他表示，美國對墨西哥加徵關稅，是在懲罰中國廠商；台商主要是在德州、新墨西哥州附近投資，「台商很厲害，一定會調整」，若川普提高關稅，台商可能會移動到美國生產。

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郭智輝指出，若川普要對墨西哥進口產品課徵25%關稅，但墨西哥政府有提供土地等投資優惠，業者會衡量相關成本；經濟部也會幫助業者到美國設廠，對原本在墨西哥的台廠而言，只隔一條街就是美國，且前往美國生產可享有企業所得稅減免等優惠，廠商也會評估，只要投資條件夠好，業者就會去。

他受訪時表示，經濟部一定會幫助台灣廠商，降低川普政策可能帶來的衝擊和傷害，並觀察主要競爭對手如何因應美國未來的經貿政策，但現在不確定性仍高；目前每週有1、2個產業拜會經濟部，只要時間允許，他也會親自了解產業需要政府何種協助，以妥善分配有限的政策資源，協助產業生存。（編輯：潘羿菁）1131127