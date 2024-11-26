川普擬加關稅 中菲行：觀察對電商影響、東南亞受惠

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（中央社記者江明晏台北26日電）美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥、中國提高關稅，中菲行表示，現在中國電商占香港、大陸到美國約4到5成的貨源，政策可能影響電商艙位需求；長期而言，航空艙位需求仍在，供應鏈南移趨勢確立，東南亞貨流受惠最多。

川普今天在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是他選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態。

中菲行空運總裁邱鈞榮今天在媒體交流會表示，近年中國電商銷往美國的市場大好，帶動空運榮景。而電商出貨是800美元以下訂單免稅，美國通膨因素讓當地民眾轉向電商購物，「甚至會買掃把、扇子等生活日用品」，每個月都有7000、8000噸的出貨量，約70到80架貨機，占據香港、大陸到美國約4到5成的貨源，甚至影響到美國當地百貨零售生意。

邱鈞榮認為，如果對中國關稅增加，確實會對空運有影響，但電商要抽稅執行上有難度，具體要觀察川普上任後關稅實施細節。

長遠而言，中菲行認為，川普新政府可能加強對中國出口的管制，並課徵60%高額關稅，對中國貨量形成壓力，可能導致中國出口減少，亞洲其他國家關稅可能提高10%以上，「中國+1」策略加速供應鏈向東南亞、印度及墨西哥轉移，推動這些地區的貨運需求，尤其是東南亞至墨西哥及美國的航線需求提升。

針對空運市場展望，邱鈞榮表示，近兩週空運價格火熱，因為11月底有AI伺服器出貨潮，政策不確定性可能影響電商艙位需求，但長期來看航空艙位需求仍然存在，而近幾年，東南亞貨流受惠最多，進出口都有非常大的成長，美國到中國出貨增加，但中國到美國下滑。

近幾年供應鏈南移趨勢顯著，他說明，東南亞物流最熱是越南和泰國，北越有筆電生產鏈，泰國則有印刷電路板和電動車供應鏈，泰國取代中國、台灣，成為近一年來亞洲空運最貴的地方，目前價格大概1公斤10美元；「而且泰國航空沒有貨機，這一塊基本上是國籍航空的市場」。

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海運的部分，中菲行海運副總裁林永川表示，目前還沒有看到關稅拉貨潮，而農曆年前的拉貨潮尚未啟動；價格上呈現遠洋和近洋運價相反的趨勢，美國線下跌，近洋線反而成長好幾倍，主因除了颱風造成的塞港效應，還因為川普當選後，供應鏈南向移轉的趨勢更確立，以及第4季是亞洲傳統旺季，貨量增加，帶動亞洲線11月運價往上，「預料會旺蠻久的」。

展望海運市場，他表示，由於地緣政治變數很多，紅海危機持續，預料至少明年首季繼續繞行好望角的航路不變；而俄烏戰爭如果落幕，對航運市場是好事，重建需求帶動的物流成長，可望先後挹注散裝和貨櫃海運市場。（編輯：張良知）1131126