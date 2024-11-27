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吳誠文：台積2奈米量產後 可討論是否赴友好國家投資

2024/11/27 18:01
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（中央社記者張璦台北27日電）川普勝選後，市場關切台積電2奈米是否可能提前赴美生產。國科會主委吳誠文今天表示，台積電2奈米製程將於明年量產，這時候台積電應已進到新一代製程的研發，政府就可以跟台積電討論，是不是要在民主自由友好的國家投資。

國家科學及技術委員會第12次委員會議今天登場，媒體在會後說明記者會中關切，將在明年重返白宮的川普曾說「台灣偷走美國的晶片生意」，台積電2奈米是否可能提前赴美生產。

吳誠文指出，川普競選期間言論提及「搶走」，應該是半開玩笑。吳誠文強調，台灣並沒有搶走美國的半導體技術，台灣半導體製造技術的能力，是台積電從2000年左右決定投入先進製程的研發開始，一步步擁有相關專利，「這些專利是我們自己本土開發出來的」。

吳誠文進一步表示，半導體技術牽涉層面相當廣，包含設計、材料、設備、元件、理論，所謂技術，不能單純簡化到只有製造，從整體來講，目前全世界最領先的仍是美國，但台灣在半導體的製造量、良率、獲利能力方面，台積電絕對居全世界獨一無二地位，是做得最好的公司，毋庸置疑。

吳誠文說明，先進製程技術的研發一定會留在台灣，研發成功以後，台灣也會願意將之擴散到友好國家、協助其建廠。台積電在海外其他國家投資，可帶動台灣學術界跟這些國家學術界的合作，確保互惠。同時，他也不擔心將來台灣在製造、技術研發會失去優勢，因為半導體的需求，現在還看不到盡頭，未來將繼續成長。

吳誠文指出，根據台積電公開資訊，2奈米製程將於明年量產。他認為，2奈米製程量產的時候，台積電已經進到下一代製程的研發了，「這個時候我們就可以討論2奈米的製程，在民主自由友好的國家，我們是不是要投資」，此時政府就可以跟台積電討論。

吳誠文強調，這不會造成台灣產業或技術空洞化，因為當一個世代進入量產，可能下兩代的研發都已經啟動了。（編輯：張若瑤）1131127

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