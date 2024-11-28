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加州45選區變天紅轉藍 越南難民之子陳德瑞贏得聯邦眾議員席次

2024/11/28 09:33（11/28 10:19 更新）
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美國民主黨陳德瑞當選加州45選區聯邦眾議員。（圖取自facebook.com/derektranforcongress）
美國民主黨陳德瑞當選加州45選區聯邦眾議員。（圖取自facebook.com/derektranforcongress）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）距離美國大選投票日20多天之後，加州45選區聯邦眾議員的勝選者終於出爐，民主黨的越南難民之子陳德瑞擊敗共和黨的現任韓裔議員朴銀珠。

加州45選區涵蓋洛杉磯郡及橘郡，現任聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）面對挑戰者陳德瑞（Derek Tran，音譯），經過3週計票雙方票數緊咬，到26日為止，雙方得票各達15萬票，陳德瑞僅以613票領先朴銀珠。

開票初期朴銀珠一度領先，但領先幅度一直縮小到50多票，開票日後11天，改由陳德瑞領先。經過漫長而激烈的競爭，朴銀珠在今天下午發表聲明，宣布敗選。

加州第45選區是小西貢（Little Saigon）的所在地，這裡是越戰之後，多數越南難民落腳的地方，是越南以外最多越南人居住的區域。陳德瑞將成為這個選區選出的首位越南裔聯邦眾議員。

陳德瑞在美國出生，來自越南難民的家庭。他的父親1975年帶著妻子與小孩逃離越南，途中搭乘的船隻翻覆，妻子與孩子因此喪生。陳德瑞是父親再婚生下的孩子。

陳德瑞在社群平台X貼文表示：「只有在美國，你才能短短經過一個世代，從一無所有、僅有身上衣物的難民變成國會議員。」

陳德瑞現年44歲，過去曾服役於美國陸軍8年，退役之後進入法學院攻讀，後來成為消費者權益律師。他發表勝選聲明指出：「這場勝利見證了我們社區的精神和韌性，我的父母來到這個國家，是為了逃離壓迫並追求美國夢，他們的故事反映了很多南加州人的經歷。」（編輯：唐佩君）1131128

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