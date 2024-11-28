加州友台眾議員朴銀珠連任失敗 民主黨越南裔新秀陳德瑞勝出

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）加州45選區聯邦眾議院席次變天確定，首度為民主黨披戰袍的越南裔候選人陳德瑞打敗共和黨韓裔眾議員朴銀珠。朴銀珠友台立場鮮明，眾院20日舉行台海兵推時，她也出席詢問韓國可以在兩岸開戰時扮演何種角色。

陳德瑞（Derek Tran，音譯）早在本週初就宣布獲勝，目前領先約600票。朴銀珠（Michelle Steel）下午推文對選民道謝，「我將永遠為你們而戰」；這段旅程的結束，是為了開啟另一段旅程。

韓國出生的朴銀珠20餘歲時移民，與家人一起開了間服飾店，2020年成為首批進入國會的3位韓裔女性之一。兩年後拜登首度以總統身分訪問亞洲，朴銀珠與另外8名共和黨眾議員致函呼籲拜登考慮加訪台灣，以在中國不斷霸凌台灣之際，展現美國對台承諾確實「堅若磐石」。

前總統蔡英文2023年在洛杉磯出席僑宴時，朴銀珠也在現場。當時她向蔡英文說：「歡迎來到美國，你們隨時都可以來，就像我們隨時都可以去台灣，中國無權要求民選的政治人物哪裡可以去、哪裡不能去」。

今年5月，朴銀珠與數位議員提出跨黨派「跨太平洋盟友投資武器促進國家安全法」，內容要求美國國防部在法案生效180天內，向國會提交關於美台簽訂軍工業合作可行性的研究報告，包括與台灣簽訂協議的「戰略益處與影響」。

69歲的朴銀珠一直是民主黨難以撼動的目標。她代表的橘郡選區在2020年大選時挺拜登。美國政治新聞媒體Politico今天報導，她與陳德瑞的爭霸戰成為美國最昂貴的一場眾議員選舉，在造勢及一系列外部團體上砸了4600萬美元（約新台幣14.91億元）。

陳德瑞與朴銀珠兩人都主打反共、反中，民主黨對44歲的退伍軍人陳德瑞寄予厚望，盼他越南難民的背景能扳倒兩屆國會議員朴銀珠，陳德瑞透過出自傳來爭取有影響力的亞裔選民，特別是之前相對支持朴銀珠的越南裔社群。

在打選戰時，陳德瑞主攻朴銀珠先前支持全國墮胎禁令的立場，朴銀珠則向關鍵選民喊話，「我的對手可能有個越南名字，但我了解越南社群」。（編輯：唐佩君）1131128