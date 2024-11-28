加州後期選票激增 眾院選區民主黨反超1席奪回2席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）美國眾議院選舉，加州計票工作還在進行。不過，第27選區、第45選區已確定由紅轉藍。競爭極為激烈的第13選區，民主黨候選人葛瑞在最新計票中，以105票反超共和黨對手杜華德，有望再翻轉一個共和黨席位。

2022年美國期中選舉，代表共和黨征戰加州眾議院第13選區席位的杜華德（John Duarte）以564票爆冷擊敗加州眾議員葛瑞（Adam Gray）；葛瑞今年捲土重來，在26日以前一直落後杜華德，26日晚間計票結果公布，才以105票的微小差距超前。

美聯社估計已完成99%的計票工作，但尚未成定局，不排除重新計票的可能性。

不過，在加州第45選區，民主黨的越南難民之子陳德瑞（Derek Tran，音譯）擊敗共和黨的現任韓裔議員朴銀珠（Michelle Steel）。

另外，在加州第27選區，曾擔任美國國家航空暨太空總署（NASA）幕僚長和維珍銀河公司（Virgin Galactic）執行長的懷賽德（George Whitesides），今年代表民主黨競選，擊敗現任的共和黨對手賈西亞（Mike Garcia）。

目前，民主黨已在加州兩個選區，從共和黨手中奪下席位。共和黨則已在全國拿下220席確定主掌眾議院，民主黨若能縮小席次差距，將對國會權力結構產生更大影響。（編輯：陳承功）1131128