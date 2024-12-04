落實川普施政理念 美國會共和黨團著眼兩步驟立法計畫

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國會共和黨籍議員正商討於明年掌控國會兩院時，採行兩步驟計畫來推進總統當選人川普的施政理念，可能會先從邊境安全、能源和國防開始，然後再處理減稅議題。

路透社報導，共和黨團以53席對47席的優勢重奪參議院控制權，候任參院多數黨領袖圖恩（John Thune）今天在閉門的黨團會議中制定計畫。該計畫目標運用一項議事策略，來避免遭「阻撓議事」（filibuster）手法杯葛。

根據參院這項計畫，第一項法案將會聚焦川普在邊境安全、鬆綁能源管制和國防開支上的計畫；第2項法案則將延長川普第一個任期期間於2017年通過的「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act）其中的減稅規定，該法案將於明年到期。

圖恩告訴記者，這項計畫其實也就是「我們成員正在考慮的各種選項」。

為了實踐川普施政理念，參院必須與總統和共和黨僅有微弱多數席位的眾議院密切配合。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1131204