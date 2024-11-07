川普回鍋當總統4官司解套 任內無坐牢疑慮

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）川普（Donald Trump）回鍋當美國總統之後，4起針對他的刑事案基本上也跟著了結，起碼在他當白宮主人的這4年來說是如此。

綜合路透社和法新社報導，川普是美國史上首位面臨刑事指控的前總統，過去1年來大多都在應付4起官司，遭控罪名包括2016年首次選總統期間支付豔星封口費，到2020年試圖推翻敗選結果等。

川普昨天勝選成為美國第47位總統後，鑒於司法部長久以來有著禁止起訴現任總統的政策，現在正在評估該如何逐步結束特別檢察官史密斯（Jack Smith）針對川普的兩起聯邦刑事案件。

川普上個月24日曾說，若當選，他將於宣誓就職後「兩秒鐘」炒史密斯魷魚。史密斯處理的分別是國會山莊暴動案，及川普卸任後不當保留機密文件案。

事實上，美國總統沒有開除特別檢察官的權限，但川普可以任命一個司法部長，並讓司法部長下令革職。要不然，川普也可以命令司法部撤案就好。

川普另有兩起州層級的刑事案件，分別是紐約州的艷星封口費案以及喬治亞州的涉嫌試圖推翻該州2020年大選結果案。川普在州層級的案件上，並不享有聯邦等級案件的控制權，但「總統」這個特殊的身分，讓他極不可能於任期期間面臨任何司法後果。

川普5月時已在紐約被判犯下34項偽造商業紀錄罪，藉此掩蓋2016年大選前夕支付豔星封口費，避免2006年她和川普發生過性關係的往事曝光。

川普原排定7月判刑，但在聯邦最高法院裁決指「總統公務行為享有某種程度的豁免權」後，律師團向法院提出撤銷定罪的要求。

紐約法官莫城（Juan Merchan）排定於這個月12日裁定是否駁回動議，若屆時認定有必要維持定罪判決，則將於11月26日宣判刑期。

這將是川普明年1月20日宣誓就職之前僅存的出庭日，但法律專家認為繼續推進下去的機會微乎其微。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131107