特別檢察官報告：川普去年若未再度當選總統 將遭定罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國媒體今早發布一份由時任特別檢察官史密斯（Jack Smith）撰寫的報告，報告指出，若非川普去年11月再次當選總統，他將因涉及試圖推翻2020年大選結果而被定罪。

史密斯7日提交報告後，已於10日離開司法部。

法新社報導，他的報告指出，美國司法部「明確認定憲法禁止繼續起訴和追訴總統，這與被指控罪行的嚴重性、政府證據的強度，或起訴的合理性無關，而這項觀點獲得（特別檢察官）辦公室的全力支持」。

「事實上，若非川普先生當選並即將重返總統職位，（特別檢察官）辦公室認為，可採納的證據足以取得並維持有罪判決。」

這份報告於凌晨發布後不久，川普便在他的「真實社群」（Truth Social）平台上反擊，稱史密斯「精神錯亂」，並補充說「史密斯未能成功起訴他『老闆』的政治對手」。

川普在另一篇貼文中寫道：「為了讓你們知道精神錯亂的史密斯有多絕望，他在凌晨1時發布了他的假調查結果。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

即將於20日重返白宮的川普，被控在2020年競選連任失利後，涉入2021年1月6日的國會山莊暴動，意圖阻撓國會認證票數統計、推翻民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的勝選結果。

川普去年11月贏得總統大選後，被任命調查川普的特別檢察官史密斯撤銷了針對川普的聯邦刑事起訴。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140114