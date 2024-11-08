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川普曾允諾勝選就赦免 國會暴動案被告期待履諾

2024/11/8 11:46（11/8 12:02 更新）
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2021年1月6日，不滿美國總統大選結果的川普支持者闖入國會山莊，四處搗毀、破壞公物，全球譁然。（中央社檔案照片）
2021年1月6日，不滿美國總統大選結果的川普支持者闖入國會山莊，四處搗毀、破壞公物，全球譁然。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，被指控襲擊美國國會大廈的川普支持者如今正期盼能獲得赦免。川普曾稱這些支持者是「愛國者」和「政治犯」。

法新社報導，川普支持者2021年1月6日襲擊國會大廈，試圖阻止國會認證民主黨籍總統拜登（Joe Biden）2020年的勝選結果。

根據美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室最新統計，共有1532人因這起案件被起訴，其中571人被控攻擊、阻撓或妨礙執法人員，已有超過940名被告坦承不同犯行，另有195人被判有罪。

川普先前在美國有線電視新聞網（CNN）舉辦的市民大會上表示：「我有意赦免他們當中的許多人…我無法保證赦免每個人，因為其中幾人可能失控了。」川普的第一任期在這次暴動事件的陰影中劃下句點，他在競選2024年總統時多次許下類似的赦免承諾。

川普一再淡化這起暴力事件，最近甚至將其形容成「愛之日」。

目前已有數名國會暴動案被告抓住川普勝選的機會，訴請延後審理或宣判。

北卡羅來納州的21歲被告卡奈爾（Christopher Carnell）以川普多次允諾寬大處理為由，向法院訴請延後召開他涉嫌擾亂秩序案件的準備程序庭。

卡奈爾的律師說：「他期待新政府上任後能免除他目前面臨的刑事訴訟。」法官郝爾（Beryl Howell）已駁回這項請求。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）指控川普密謀推翻2020年選舉結果，但案件從未進入審理階段，如今根據司法部不起訴在任總統的政策，案子有望逐步了結。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1131108

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