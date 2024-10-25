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美民調：6成憂心選後動亂 5成支持屆時動用軍隊

2024/10/25 11:37（10/25 13:43 更新）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）距離11月5日美國總統大選已不到兩週。一份最新民調顯示，多數美國民眾預期恐出現選後暴力，更有超過半數受訪者贊成屆時動用軍隊防阻騷亂。

美國Axios新聞網報導，這份今天發布、由斯克里普斯新聞（Scripps News）與民調機構益普索（Ipsos）共同製作的民調，於10月18到20日訪談1028名美國成年人，誤差範圍正負3.3個百分點。

調查結果反映美國國內日益擔憂政治暴力，部分原因出於錯誤訊息氾濫和政治兩極化加劇。

前總統川普今夏以來兩度遭遇企圖對他的暗殺，加上他任內尾聲在2021年1月6日國會山莊暴動的角色，讓今年美國大選始終籠罩暴力陰霾。

這份民調顯示，認為選後「極可能」、「有可能」發生暴力事件的受訪美國民眾高達62%；70%的民主黨選民認為會有選後暴力，共和黨選民裡也有59%。

整體受訪者有高達51%支持動用美軍防止選後動亂，共和黨選民61%支持動用美軍，高於民主黨選民的51%。

63%的整體受訪者表示，對計票精確度「極有信心」、還算有信心」；77%的受訪者表示即便支持的候選人落選，也願意接受選舉結果。（譯者：陳亦偉）1131025

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