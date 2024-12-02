拜登特赦兒子非法持槍逃稅等罪 稱韓特遭不公平對待
2024/12/2 10:07（12/2 10:44 更新）
（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他已簽署行政赦免令，免除他的兒子韓特（Hunter Biden）非法取得槍枝、逃稅等罪名。
綜合法新社和路透社報導，拜登在聲明中說：「今天，我簽署了對我兒子韓特的赦免令。我自上任那天起，就說過我不會干涉司法部決策，儘管我看到自己兒子被選擇性地、不公平地對待，但我還是遵守了諾言。」
他還說：「任何理性的人在看過韓特這些案件的事實後，只能得出一個結論，就是韓特只因是我兒子就被單挑出來，這麼做是不對的。」
「有人一直想毀了韓特，而他即使面對無情攻擊和選擇性起訴，仍已戒毒戒酒5年半了。他們除了試著毀掉韓特，也試圖毀了我，且沒有理由相信事情會到此為止。適可而止吧。」
拜登表示他是在週末做出這個決定。他和第一夫人吉兒（Jill Biden）以及包括韓特等家人在麻州南特基島（Nantucket）度過感恩節假期，並於11月30日晚上返回華府。
拜登說：「事實是：我相信司法制度，但當我為了如何處理這件事情苦苦掙扎時，我也相信赤裸裸的政治已經滲透其中，導致司法的不公。」他說：「我這個週末一做出決定，再延後便毫無意義了。」
「我希望美國人民能夠理解，身為一位父親和總統，為何做出了這樣的決定。」
白宮先前一再表示，拜登不會赦免兒子或替兒子減刑。韓特是毒品成癮更生人，是包括總統當選人川普在內等共和黨人眼中一大目標。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131202
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