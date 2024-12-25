川普批拜登為死囚減刑 矢言上任後大力推動極刑

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（中央社佛州勞德岱堡24日綜合外電報導）美國總統拜登昨天將大多數聯邦死刑犯減刑為無期徒刑，部分原因是要阻止總統當選人川普推動執行死刑。然而川普今天承諾，將在上任後「大力推動」死刑。

美聯社報導，川普強烈批評拜登昨天的減刑決定。拜登將40名聯邦死刑犯中的37人減刑為無期徒刑，川普認為此舉毫無意義，並且侮辱了受害者家屬。

拜登表示，將這些人的刑罰改為無期徒刑，符合聯邦對於非恐怖主義和仇恨犯罪大規模殺人案件的暫停執行死刑措施。

川普在他的社群媒體平台上寫道：「拜登剛剛將我國37名最凶殘殺手的死刑減刑。當你聽到每個人的罪行時，會難以置信他（拜登）這麼做。毫無意義。受害者的親友因此更加痛苦，他們無法相信有這種事！」

從歷史上看，總統通常不會參與決定或建議聯邦檢察官對刑事案件被告求處的刑罰，然而川普長久以來尋求進一步直接控制司法部的運作。

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川普表示，他上任後將指示司法部推動死刑，特別針對「暴力的強暴犯、殺人犯和凶殘之人」案件，但並未具體說明可能採取哪些行動。

根據蓋洛普民意測驗中心（Gallup）數十年來的年度民調，多數美國人向來支持對殺人犯判處死刑，但支持率在過去幾十年間有所下降。今年10月的民調顯示，約有半數美國人支持死刑，而在2007年則約有7成美國人支持對殺人犯處死刑。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1131225