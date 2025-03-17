落實AUKUS協議 美維吉尼亞級潛艦開始現蹤澳洲

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（中央社伯斯17日綜合外電報導）在澳洲西澳州外海的美國維吉尼亞級攻擊潛艦明尼蘇達號控制室裡，聲納操作員正在適應海豚發出的聲音。明尼蘇達號很快就會更頻繁出沒在這片新水域。

路透社報導，根據轉移核潛艦能力給澳洲的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），自2027年起，將有4艘維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦泊靠在西澳州海軍基地，明尼蘇達號（USS Minnesota）打頭陣，現已離開母港關島（Guam）執行訓練演習。

艦上人員使用電玩搖桿查詢取代潛望鏡的光電桅桿螢幕影像。艦上生活可能意味著長達100天不見天日，且為了匿蹤，偶爾才能用電子郵件與家人聯絡。

指揮官柯內（Jeffrey Corneille）說，維吉尼亞級潛艦是「全球最先進的戰艦」。他形容這種潛艦的嚇阻作用時說：「如果有人醒來問道『今天就是關鍵的那一天嗎』，我們會確保答案是『或許不是』。」

澳洲官員說，約50名到80名美國海軍人員將在今年中之前抵達西澳州的史特林號基地（HMAS Stirling base），這座基地正進行耗資80億澳元（約新台幣1670億元）的升級工程，為「西部潛艦輪調部隊」（Submarine Rotational Force West）做準備。

兩年內，美國海軍人員和支援小組人數將增至數百人。

雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre）外交政策暨國防計畫主任狄恩（Peter Dean）說，史特林號基地的位置比美國太平洋艦隊總部所在的夏威夷更接近亞洲和印度洋，因此在戰略上對美國很重要。

他說：「重要的是捍衛印度洋抵抗中國持續增長的能力和勢力。」

他還說，由於美國總統川普政府不像以前那樣關注中東和歐洲，而是更關切印度太平洋地區，因此美國國防部預算刪減並未波及維吉尼亞級潛艦計畫。

獲川普提名出任美國國防部次長的柯伯吉（Elbridge Colby）本月在聯邦參議院人事案聽證會上說，攻擊潛艦對於協防台灣「絕對必要」，且必須加快生產速度，先要滿足美國的需求，也要盡到依據AUKUS協議出售潛艦給澳洲的義務。

明尼蘇達號的母港去年11月從夏威夷移至關島，關島距離台灣更近，也是唯一前進部署的美國潛艦基地。

澳洲官員說，中國海軍任務小組今年2月、3月繞行澳洲，在澳洲東岸外海舉行前所未見的實彈演習，干擾了商業飛航，然後航經西澳州，正好碰上明尼蘇達號靠港，接著前往印度洋，這凸顯中國更頻繁在澳洲周圍行動的野心。

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根據AUKUS協議，澳洲將在未來10年採購兩艘二手維吉尼亞級潛艦，並與英國共同建造一艘新型核動力潛艦，以取代老化的柴油動力艦隊。AUKUS是澳洲斥資最多的國防計畫。

美國海軍官員說，為了做準備，有115名澳洲人在美國核子海軍訓練管道或在維吉尼亞級潛艦上受訓，另有130人在夏威夷珍珠港接受核潛艦維修訓練。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140317