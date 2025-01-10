日防長13日起訪英 磋商聯合開發新世代戰機計畫

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本防衛大臣中谷元今天在例行記者會上宣布，本月13日至16日將訪問英國，預定與英國國防大臣希利舉行會談。日媒報導，會談議題有關日本、英國、義大利3國聯合開發新世代戰機一事。

日本經濟新聞報導，中谷今天表示，13日起訪問英國，將與英國國防大臣希利（John Healey）舉行會談。預計將就日英義3國聯合開發新世代戰機一事，以及針對澳英美3方安全夥伴關係（AUKUS）的尖端技術領域，日本能提供協助一事進行磋商。

中谷表示，「日本與英國是在亞洲與歐洲彼此關係最緊密的安全保障上的夥伴。將藉由高層協商，更進一步推動雙方的國防合作與交流」。

日英義3國2022年12月啟動官民投入的全球作戰空中計畫（GCAP），目標聯合開發第6代戰鬥機並最遲於2035年部署。該計畫去年12月在英國成立負責管理的國際機構GIGO（GCAP International Government Organisation）。

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中谷訪英期間，將前往GIGO、國防相關企業進行考察。

日本放送協會（NHK）上個月報導，中國軍事活動活絡化之際，如何實現自由開放的印度太平洋是一大課題。中谷訪英期間，將藉由與希利會談，確認加強聯合訓練、部隊互相派遣等國防合作。（編輯：田瑞華）1140110