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中國警告紐西蘭別加入AUKUS 否則雙邊關係受衝擊

2024/11/27 11:04
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（中央社威靈頓26日綜合外電報導）中國駐紐西蘭大使王小龍表示，如果紐西蘭加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），這「無可避免」將對紐中關係帶來負面後果。

路透社報導，根據紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）今天播出的訪談內容，王小龍說，中國希望紐西蘭在決定是否加入AUKUS時，能「權衡自己的長期最佳利益、可能對區域安全造成的影響，以及對中國和紐西蘭關係造成的衝擊」。

紐西蘭先前表示，正在對未來與AUKUS合作「搜集資訊」，但尚未做出承諾。

澳洲、英國與美國9月發表聯合聲明指出，他們正在與紐西蘭、加拿大和韓國磋談，確認在AUKUS第2支柱下於先進能力方面合作的可能性。

AUKUS是美國、英國與澳洲為了抗衡中國在亞太地區日益增長的影響力，而於2021年達成的兩階段國防協議。

AUKUS第一階段也稱為第一支柱，目的在向澳洲提供核動力潛艦；第二支柱著重在一系列領域提供先進能力和共享技術。

王小龍向紐西蘭國家廣播電台表示，AUKUS是「冷戰零和思維」的產物，這項協議「幾乎無可避免將引發更大的分歧、對抗，或甚至是衝突與戰爭」。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1131127

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