川普政府放寬環境監管 撤銷拜登時代法規

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普政府今天宣布撤銷一系列環境法規，將矛頭對準拜登時代的綠能政策，其中包括發電廠碳排限制、車輛廢氣排放標準與水道保護措施。

法新社報導，上述的31項行動是環境保護署署長澤爾丁（Lee Zeldin）口中「美國史上最偉大、影響最深遠的放寬監管日」的一環。他承諾將「釋出美國能源」，並「重振美國汽車工業」。

其中最重要的舉措就是重新審查2024年的1項規定，也就是要求燃煤發電廠抵銷幾乎所有碳排量，或是承諾關廠，這是民主黨籍前總統拜登氣候政策的基石。

環保團體大讚這些規定可以「改變遊戲規則」，原本將於2032年生效。法規也將要求新型的高容量燃氣發電廠削減90%的二氧化碳排放量，而這項目標只能透過碳捕捉技術來達成。

拜登政府估計，到了2047年，這項規定可防止14億公噸的碳進入大氣，相當於2022年電力產業近1整年的溫室氣體排放總量。

非營利組織Evergreen Action成員哈波（Charles Harper）表示：「汙染企業今天都在慶祝，因為川普政府環保署給了他們一張免費許可證，可以無限制地排放汙染氣體，不顧後果。」

總統川普長期宣稱氣候變遷是場「騙局」，他的第2任政府已開始全面裁減「美國國家海洋暨大氣總署」（NOAA）人員。NOAA對美國氣候研究行動至關重要。

新的放寬管制方案也針對原訂2027年底生效、較嚴格的車輛排放標準。川普曾嘲諷這項法令是「電動車強制令」。

另一項重要舉措是重新定義「淨水法」（Clean Water Act）中的「美國水域」。

澤爾丁領導的環保署主張，拜登政府未依循2023年最高法院裁決的定義；根據當時的裁決，只有「相對永久、靜止或持續流動的水體」，如溪流、河流、湖泊與海洋，才應受到保護。

他說：「前任政府對『美國水域』的定義為美國人民帶來不公平的負擔，並拉高做生意的成本。」

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環保團體「地球正義」（Earthjustice）警告，這將把數以千萬計英畝的溼地與數百萬英里的小型溪流排除在外。濕地是能過濾水源並提供防洪保護的重要生態系統；而溪流可提供飲用水，並帶動觀光業發展。

環保署也將裁撤全國各地的環境正義辦公室。這些辦公室負責處理全美各地低收入與少數族裔社區的汙染問題，包括路易斯安那州臭名昭彰、占全美原油產量約1/4的「癌巷」（Cancer Alley）。（譯者：張曉雯/核稿：施施）1140313