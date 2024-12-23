拜登為37名聯邦死囚減刑 與川普擴大死刑立場不同調

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統拜登今天趕在美國準總統川普重返白宮前，宣布針對37名聯邦死囚減刑，改處終身監禁。拜登反對死刑，但川普主張擴大死刑適用範圍，首個任期內曾執行多起注射死刑。

法新社報導，拜登（Joe Biden）的任期只剩不到1個月之際，反對極刑的聲浪高漲，有人呼籲拜登為死囚減刑，改處終身監禁不得假釋。

拜登今天發布聲明指出：「我將為40名聯邦死囚中的37人減刑，改處終身監禁不得假釋。減刑計畫符合政府實施的聯邦處決暫停令，惟恐怖主義和仇恨動機引發的大規模謀殺罪犯除外。」

拜登以反對死刑的競選立場角逐白宮寶座。他當上總統後，美國司法部發布聯邦層級的死刑暫停令。

川普（Donald Trump）在這次總統大選競選期間，時常談及擴大死刑適用範圍，以將殺害美國公民的移民以及毒品和人口販運者納入其中。

美國自2003年起一度沒有聯邦囚犯被處決，直到川普於2020年7月恢復聯邦處決為止。川普首個總統任期的最後6個月裡，政府共執行13起注射死刑，這個數字比120年來任何一位美國總統更多。（譯者：陳正健/核稿：施施）1131223