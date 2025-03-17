法院禁制令擋不住 美送逾200委內瑞拉黑幫成員到薩爾瓦多

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（中央社聖薩爾瓦多16日綜合外電報導）美國總統川普援引一條戰時法律以加快驅逐委內瑞拉黑幫成員，引發爭議。薩爾瓦多總統布格磊今天表示，美國已將200多名委國幫派成員送往薩爾瓦多戒備森嚴的監獄關押。

綜合法新社和路透社報導，川普援引1798年的「外國敵人法」（Alien Enemies Act）來對付委國黑幫阿拉瓜火車（Tren de Aragua）；這個犯罪組織涉及綁架、勒索、組織犯罪和僱傭殺人等罪行。

華盛頓特區聯邦法官發布為期14天的臨時禁制令。法官認為，這條法律適用於針對一個國家實施「相當於戰爭」的「敵對行為」。

儘管美國聯邦法官發布暫時禁制令，當局仍按計畫展開驅逐行動，載送這些委內瑞拉黑幫成員的飛機正飛往薩爾瓦多，此舉引發外界質疑川普政府是否故意違抗法院裁決。

布格磊（Nayib Bukele）在社群媒體發文回應一篇關於法官裁決的文章說，「哎呀…太晚了」，還配上一個哭笑不得的表情符號。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）否認官員拒絕遵守法院命令的說法，她還說，被驅逐者已經離開美國。川普政府正在對法院裁決提出上訴。

李威特還說，地方法官無法指揮將外國恐怖分子驅逐出美國領土的行動。

民權團體警告，如果法院支持川普援引這項已有數百年歷史的法律，可能允許在未提出解釋或舉行法院聽證的情況下驅逐大量成年移民。

布格磊今天宣布，阿拉瓜火車的238名成員已於今天抵達薩爾瓦多，將被關押在一座可監禁4萬名囚犯的大型監獄。川普上月正式將阿拉瓜火車列為外國恐怖組織。

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他在社群平台X分享一段影片，畫面顯示數名戴著手銬和腳鐐的男子從飛機上轉移到戒備森嚴的車隊，而總統府也分享了多張照片，內容是這些囚犯在抵達薩爾瓦多後被剃掉了鬍鬚和頭髮。

布格磊表示，美國將向薩爾瓦多「支付非常低廉的費用」，但未具體說明金額。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140317