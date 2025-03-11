美墨擬聯手打造「超級監獄」 專關押販毒集團首領

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市9日專電）為強化打擊販毒集團，美國和墨西哥正研擬建造「超級監獄」，不只規劃最新監控防護系統，更鎖定關押販毒集團首領。

墨西哥媒體「千禧報」（Milenio）報導，這座美墨規劃聯手打造的「超級監獄」將是最高安全級別，並運用高科技來監控管理。除了安裝手機與衛星通訊干擾系統、三層圍牆安全防護外，所有獄警和管理人員身分保密，避免受到犯罪集團威脅。

此監獄將在美國專家協助下建造，主要目標是切斷被囚禁的毒梟和外界聯繫，防止他們在獄中遙控運作美墨邊境的毒品活動。

報導指出，「超級監獄」利用人工智慧（AI）技術來管理監獄，安裝最先進監控攝影機，進行人臉識別，並偵測如跳躍、奔跑或徘徊的異常動作，以防止囚犯策劃越獄。

此外，新監獄將以「隱形法官」方式，在審理過程中法官受到嚴密保護，不會露臉避免被囚犯辨識，法院也直接設在監獄內部，即使在庭審期間也不會離開監獄，完全與外界隔離。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令，將委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）、墨西哥毒梟「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）和另外6個拉丁美洲的販毒集團列為「全球恐怖」組織。

報導分析，華府對墨西哥的司法系統缺乏信任，對監獄管理安全性更沒有信心，如果「超級監獄」計畫得以落實，有助於修復白宮與墨西哥政府之間的信任。

報導指出，就連墨西哥政府的最新監獄評估報告，都認為不只是州立，甚至全國14座聯邦監獄，都有嚴重的安全管理問題，換句話說，囚犯才是監獄實際的掌控者，獄政單位根本無能為力。

「千禧報」也舉例，拉丁美洲部分國家都計劃興建超級監獄，嚇阻黑幫或販毒集團。最有名的是薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）下令建造，在2023年1月啟用的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）。

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CECOT最多可容納4萬名囚犯，目前主要關押惡名昭彰的「MS-13」和「Barrio 18」兩個幫派超過1萬5000名罪犯。嚴密的軍事化管理，甚至被批評侵害人權，但的確讓當地黑幫分子聞風喪膽。

另外，包括阿根廷和智利總統，也都宣布興建最高安全級別監獄，關押犯罪組織首領。同樣都採用高科技監控，嚴密禁止囚犯對外聯繫。阿根廷監獄甚至規劃「地下通道」，直接連接法院和監獄，即使在受審期間也杜絕囚犯和外界接觸的任何機會。（編輯：張芷瑄）1140311