川普將砍少數社區環保計畫 控稱經費落入左翼手中

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普政府將裁撤環境正義辦公室，這些辦公室負責處理美國各地低收入與少數社區的污染問題，包括路易斯安那州的「癌巷」。環保署長說，這些經費落入左翼團體手中。

法新社報導，此舉將影響美國環境保護署10個地方辦公室與總部，這項消息是由「紐約時報」率先披露，今天獲得環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）證實。

澤爾丁向媒體表示：「問題在於，以環保正義之名，一大筆財富被送到左翼運動團體手裡。」

他又說：「總統川普希望我們協助為所有美國人迎來美國的黃金時代，無論他們的種族、性別與背景為何。」

環保團體憤怒以對。憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）成員庫瑪（Chitra Kumar）說：「總統川普與他的盟友不關心美國人民的身心健康，只在乎保護污染者的利潤。」

「這個令人憎惡的舉措將使得在污染工業、形成煙霧的車流與受污水道和土壤附近居住、工作、就學和娛樂的人，幾乎得不到他們仰賴的機構執行保護法規的支持。」

前總統拜登把環境正義變成他綠能施政方針的中心支柱。他的Justice40倡議，目的在把40%用於氣候、潔淨能源與可負擔住宅的聯邦投資，撥給向來遭邊緣化的群體，但後來遭到川普推翻。

拜登具代表性氣候法案「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）向環境正義與外部公民權辦公室（Office of Environmental Justice and External Civil Rights）撥出30億美元。環境正義與外部公民權辦公室是由共和黨籍前總統老布希（George H. W. Bush）於1992年成立。

澤爾丁執掌的環保署10日宣布，將刪減與環境正義倡議有關的400項補助，總額達17億美元。

上週，司法部也宣布將撤回代表環保署對Denka Performance Elastomer提起的訴訟，這起訴訟與路易斯安那州拉普拉斯（LaPlace）的氯丁橡膠（neoprene）製造廠有關。

這座工廠位於路易斯安那州稱為「癌巷」（Cancer Alley）的地帶，美國約有1/4石化產品都是在這裡生產，是美國癌症確診率最高的地方之一。

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環保署計劃削減65%預算。

他說：「2024年的總支出來到600多億美元。」他指的是「基礎設施投資和就業法案」（Infrastructure Investment and Jobs Act）撥給環保署的費用。他說：「我們不需要那麼多錢。我們不想要那麼多錢。我們可以用不到35%的預算來運作。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140313