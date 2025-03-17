紐約時報廣場發生縱火燒人案 警方搜捕犯嫌

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國紐約市時報廣場（Times Square）附近今天凌晨4時前不久發生男子遭人放火燒傷的事件，警方目前還在追捕涉案犯嫌。受害者送醫後傷勢穩定。

美聯社報導，警方看到45歲受害男子並將他身上的火撲滅。警方說，人已送往附近醫院，目前傷勢穩定。

執法官員表示，他們認為受害者認識那名縱火男子。官員未公布受害男子姓名，也婉拒透露更多細節，說此案仍在調查中。

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現場拍到的畫面顯示，在火勢撲滅後，受害者赤裸上身走在人行道上，一旁有消防人員陪同。而受害男子在救護車接受治療的錄影畫面顯示，他的臉部、頸部、胸部和手臂均被燒傷。

紐約去年12月22日也發生57歲婦女卡瓦姆（Debrina Kawam）在地鐵車廂遭人縱火焚身致死的事件。警方逮捕33歲瓜地馬拉籍犯嫌薩佩塔（Sebastian Zapeta），他對謀殺和縱火指控並不認罪。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140317