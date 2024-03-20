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紐約民調：疫後生活品質明顯惡化 治安堪慮

2024/3/20 07:31
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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）紐約4年來奮力走出疫情陰影，但最新民調顯示，這座全美最大城市生活品質滿意度遠低於7年前水準。民眾普遍認為疫後治安惡化，連白天搭地鐵都會像夜間一樣提心吊膽。

紐約非營利組織公民預算委員會（Citizens Budget Commission, CBC）今天公布7年來首份居民意見調查結果。全市逾6600名成人去年下半年受訪，回應對生活品質、市政服務等方面的看法，題目設計與2017年及2008年類似調查相仿，以反映紐約客對所處環境的觀感變化。

在紐約客眼中，近年生活品質明顯惡化。僅29.8%受訪者以「極佳」或「良好」評價紐約生活品質，相較之下，2017年及2008年的比例都超過50%。此外，以「很差」評價紐約生活品質的比例達1/3。

CBC總裁芮恩（Andrew Rein）透過新聞稿表示，紐約就業直到最近才回到疫前水準，同時面臨物價高漲考驗，必須將此脈絡納入考量。即使如此，紐約客的回應仍反映生活與市政服務品質欠佳的殘酷事實，諸多領域亟需改善。

紐約4年前淪為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重災區，經濟一度因居家防疫令而陷入蕭條。現任市長亞當斯（Eric Adams）2年多來積極振衰起敝，但民調顯示，從教育、街道整潔到公共安全，幾乎所有類別評分都不如2017年及2008年。

更令紐約客有感的是疫後治安顯著惡化，去年兇殺、搶劫、重罪攻擊等犯罪案件較2019年疫情爆發前增加。

民調顯示，疫後時期搭地鐵或夜間隻身在外行走令民眾更加不安。其中，地鐵安全評分大幅降低，白天與夜間分別較7年前滑落40%、52%；認為白天搭地鐵「非常安全」或「有些安全」的比例不到一半，夜間更只剩22%。

整體而言，紐約客認為現在白天搭地鐵沒有比7年前夜間搭地鐵安全多少。

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紐約地鐵近期暴力事件頻傳，即使州長侯可（Kathy Hochul）宣布加派1000名國民兵與州警在地鐵系統巡邏、檢查隨身物品，上週仍發生2名男子在車廂內口角、扭打、在大庭廣眾下槍擊，以致乘客倉皇逃出的事件。

這份民調反映另一趨勢是民眾所得愈高，對所處環境愈滿意。年收入超過20萬美元（約新台幣635萬元）的家庭是對紐約生活品質最滿意的族群，45%評價「極佳」或「良好」。（編輯：陳慧萍）1130320

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