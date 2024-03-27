紐約一夜2重大刑案 警臨檢遭槍殺 地鐵乘客被推落軌身亡

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（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）紐約昨晚連續發生重大社會案件，一名員警臨檢時遭槍擊殉職後，一名地鐵乘客被推落軌道，遭進站列車輾斃。公共安全亮紅燈，市長亞當斯爭取連任再添考驗。

紐約警方表示，皇后區員警狄勒（Jonathan Diller）25日晚間盤查一輛違規停靠公車站的汽車，有多項前科的前座乘客朝他開槍，狄勒腹部中彈，送醫不治，享年31歲。狄勒升格當爸爸不久，投入警界3年來3度獲表揚，家人與同袍惋惜不已。

幾乎同一時間，曼哈頓東哈林區一處地鐵站，一名男子候車時無故被旁人推落軌道，遭迎面而來的列車輾斃。被害者身分不詳，被控謀殺的24歲男子疑似有精神病史。

這些事件看似沒有關連，實則反映COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後時期紐約治安每況愈下，槍枝暴力、地鐵安全格外令人憂心。

亞當斯（Eric Adams）打出「就業增加，犯罪減少」口號，凸顯就任市長2年多來經濟復甦、改善治安的成就。但紐約近期暴力犯罪頻傳，民眾對地鐵安全漸失信心，即使政府加派軍警維護安全，仍傳出乘客落軌身亡憾事，連保護人民的員警也命喪槍下，令執法單位顏面掛不住。

亞當斯昨晚探視狄勒遺孀後在記者會說：「這些壞蛋十分凶殘，隨身攜帶槍枝，完全無視警察制服象徵的公共安全。」

亞當斯出身警界，上任之初也曾面對類似情境。2022年1月，一名亞裔女子在時報廣場地鐵站候車時遭推落軌道喪命，引起廣泛關注。時隔約一週，2名年輕員警在哈林區處理家暴案件時遭槍殺殉職。亞當斯隨後致力打擊槍枝暴力、改善地鐵安全，並加強安置患有精神疾病的遊民。

亞當斯堅稱情勢沒有「失控」，並引用警方數據強調槍擊案減少、地鐵系統重大犯罪罕見。

不過，紐約非營利組織公民預算委員會（Citizens Budget Commission）上週公布的民調結果顯示，疫後地鐵安全評分大幅降低，紐約客認為現在白天搭地鐵沒有比7年前夜間搭地鐵安全多少。

紐約曾歷經數十年的治安黑暗期，前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）積極打擊犯罪才扭轉局勢。如今自由派主導紐約政壇，疫情期間警方面臨經費刪減威脅，加上保釋規定寬鬆刺激累犯，亞當斯鐵腕改善治安困難重重，公共安全可能成為他競選連任的罩門。（編輯：張芷瑄）1130327