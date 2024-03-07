紐約地鐵淪治安死角 國民兵與州警進駐巡邏

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）紐約地鐵近期發生車掌遭攻擊等暴力犯罪事件，安全再受矚目。州長侯可今天宣布，本週起加派1000名國民兵與州警在地鐵系統巡邏、檢查隨身物品，以期挽回乘客信心。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行近4年來，紐約地鐵極力吸引乘客回流，但不時傳出槍擊、搶劫、乘客候車時遭遊民推落軌道喪命等事件，安全疑慮加深。上週一名車掌執勤時遭砍傷後，部分地鐵員工以罷工表達不滿，促使官方提出最新維安措施。

侯可（Kathy Hochul）在公布措施的活動上說：「我們絕不容忍地鐵系統內發生這些無恥、令人髮指的攻擊。」

侯可宣布派遣750名紐約州國民兵，連同250名州警及大都會運輸局（MTA）執法人員，和紐約市警方在地鐵系統巡邏，並在人潮最多的車站檢查隨身物品，以防乘客攜帶武器。在此之前，紐約市長亞當斯（Eric Adams）已加派1000名員警進駐地鐵系統，因應1月重大犯罪年增45%的棘手局面。

最新維安措施獲紐約市運輸系統工會讚揚，部分自由派人士卻質疑侵害人身自由。侯可說，乘客有權拒絕執法人員檢查隨身物品，但可能因此無法進入地鐵系統。

侯可說：「任何人去上班、探親或看醫生，都不該擔心坐在身旁的人是否攜帶致命武器。」

國民兵是美國各州政府的武裝部隊，紐約中央車站、賓夕法尼亞車站等運輸樞紐大廳維安嚴格，常可見國民兵持步槍巡邏。去年10月7日以色列遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）襲擊後，紐約加強提防恐怖攻擊，州政府曾派國民兵在地鐵系統內巡邏。

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加派國民兵與州警協助市警局維護紐約地鐵安全，是侯可提出的5點維安方案之一。

其他措施包括提出法案，讓法官得以禁止在地鐵內攻擊遭定罪者搭乘大眾運輸工具；加強執法單位與檢方協調，以掌握慣犯蹤跡；車廂內加裝監視器，特別是車掌室；撥款2000萬美元（約新台幣6.3億元）擴大1月成立的社工團隊，協助解決地鐵系統內的「心理健康危機」。（編輯：張芷瑄）1130307