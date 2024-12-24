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紐約地鐵燒死婦女 瓜地馬拉犯嫌遭控謀殺與縱火

2024/12/24 14:23
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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國紐約市警方與聯邦官員指出，33歲瓜地馬拉公民薩佩塔今天遭控犯下謀殺與縱火罪。他涉嫌在週末於紐約市地鐵車廂點燃1名婦女的衣服並眼睜睜地看著受害者燒死。

綜合路透社與美聯社報導，紐約市警方表示，薩佩塔（Sebastian Zapeta）在布魯克林科尼島-史迪威大道（Coney Island-Stillwell Avenue）地鐵站F線列車車廂內，以打火機點燃1名看似在打瞌睡女子的衣服。他在事發約6小時後被捕，今天遭控犯下謀殺與縱火罪。

地鐵工作人員與車站巡警使用滅火器撲滅吞噬受害女子的火焰，她在現場被宣布死亡。

薩佩塔是於2018年未經授權進入美國，幾天後遭遣返瓜地馬拉。美國國土安全部在聲明中表示，目前尚不清楚他是在何時非法重新入境。

警方表示，嫌疑人是一名布魯克林男子，他與受害者之間先前似乎沒有任何互動，受害者身分尚待確定。

警方昨天稍晚接到一群高中生通報後，在同一條地鐵上逮捕薩佩塔。這些高中生認出警方散發的嫌疑人照片。

薩佩塔已遭拘留，目前尚不清楚是否會有律師，他將於今天或明天出庭接受指控。

布魯克林地區檢察官龔薩雷茲（Eric Gonzalez）在一份聲明中表示：「此一可怕罪行的墮落程度令人難以理解，我的辦公室致力於將肇事者繩之以法。 」

「這種針對弱勢婦女可怕而毫無意義的暴力，終將招致最嚴重的後果。」

美國國土安全部在聲明中表示，薩佩塔一旦從紐約拘留所獲釋後將再次啟動驅逐程序，如果他被定罪，恐將面臨長期監禁。

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在市內火車發生一連串外界關注的犯罪事件後，紐約州長侯可（Kathy Hochul）今年派遣紐約國民兵前往地鐵，支援警方隨機搜查乘客包中是否攜有武器，她最近更加派人手協助假日巡邏。

大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）安全長坎伯（Michael Kemper）表示，侯可約1年前支持撥款在紐約地鐵的每節車廂安裝攝影機。他與其他官員昨天稱讚監視系統迅速追蹤到這起案件的嫌疑人。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131224

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