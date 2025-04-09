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美國駐日大使人事案通過 葛拉斯近期將履新

2025/4/9 12:08（4/9 12:18 更新）
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美國參議院通過葛拉斯（圖）出任駐日大使。（共同社）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天通過葛拉斯（George Glass）出任美國駐日本大使人事案。葛拉斯經過宣誓程序後，近期將履新。

路透社報導，葛拉斯曾經營投資銀行等事業，擔任外交官員時以批評中國著稱。

聯邦參議院以66票同意、32票反對通過這項人事案。葛拉斯在川普第一個總統任期時，擔任過美國駐葡萄牙大使。

他曾經涉足房地產事業之外，也曾在川普2024年競選總統期間為他大力募款。

葛拉斯2017年至2021年擔任美國駐葡萄牙大使期間，因對中國投資葡萄牙產業示警，以及批評北京當局處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的方式而為人所知。

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儘管美國與日本長期以來是安全盟邦，兩國關係最近因為川普祭出新的關稅措施而變得複雜。部分批評人士認為川普這些舉措可能會促使日本向中國靠攏。

葛拉斯3月13日出席參議院外交委員會人事案聽證會時表示，上任後將加速對日交付軍備，讓日本成為美國反擊中國壓力的前沿。他也將促日本增加對駐日美軍的支出。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140409

葛拉斯
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