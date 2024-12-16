川普夫婦會晤安倍晉三遺孀 梅蘭妮亞上傳合照

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（中央社佛羅里達州棕櫚灘15日綜合外電報導）美國總統當選人川普的妻子梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）今天在社群平台X發文透露，夫婦倆已在川普位於佛州的私人宅邸，會晤日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠。

共同社報導，日本首相石破茂尚未敲定與川普的會談，因此安倍昭惠此行的動向也引發外界關注。

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川普夫婦據報與安倍昭惠共進晚餐。梅蘭妮亞今天在X平台公布夫婦倆與安倍昭惠的合照，並發文表示，「相當榮幸再度於海湖俱樂部（Mar-a-Lago）招待安倍昭惠，我們深情地懷念她已故的夫婿、前日相安倍晉三，並向他留下的不凡成就致敬」。

美國有線電視新聞網（CNN）等美國媒體報導，自從安倍晉三2022年遭到槍擊身亡後，川普曾致電安倍昭惠詢問她的情況。已知這次的晚宴並非透過政府管道，而是兩人直接聯繫後所安排。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1131216