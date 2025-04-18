日美交涉關稅 日媒爆川普臨時參與改變談判節奏

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（中央社記者戴雅真東京18日專電）日本政府16日首度與美國政府交涉關稅，但未能取得立即關稅豁免。日本經濟再生大臣赤澤亮正今天返國強調，「該說的話，都說了」。另日媒報導，美國總統川普臨時起意參與，改變會談地點，談判節奏完全被美國掌握。

日本東京放送電視台（TBS）報導，赤澤亮正表示，「我們已經向美方明確表明，美國的關稅措施令人極為遺憾，強烈要求對方檢視一連串相關措施，日本方面該表達的立場都已經說明」。

作為日美談判代表的赤澤強調，他已經明確提出日本要求降低關稅。

美方在會談中要求日本改善貿易逆差，以及分擔駐日美軍費用。不過，川普（Donald Trump）事後表示這次會談「非常有成果」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也稱，「談判朝向非常令人滿意的方向推進」。

日美正在協調在4月舉行下一輪協議，目標是儘快達成共識。

時事通信社報導，日本原本打算謹慎摸索美國的意圖，但是突然遭遇「川普式」外交的震撼教育。

川普當天上午透過社群媒體突然表明自己將加入會議，那時候赤澤已經在前往美國的飛機上。在赤澤不在日本的情況下，首相石破茂臨時召集官房長官林芳正、國家安全保障局長岡野正敬等人到官邸商討應對。外務省高層指出，川普的臨時起意「也是一種談判手法」。

最終會談地點從原本的美國財政部改為白宮。赤澤直接在總統辦公室與川普和內閣成員面對面交涉，節奏完全被美國掌握。

據稱川普在會談中充分表現出對赤澤的禮遇，讓原本緊張的赤澤在會談後也露出放心的神情，並稱讚川普「沒有讓我感覺是比他低階的人」。

會談內容並未公開。據推測，雙方討論了撤除汽車的非關稅障礙，以及進一步開放農產品市場等議題。目前尚未明確後續談判的具體內容，但可能會涵蓋日本增加防衛費負擔，以及日圓匯率等問題。

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儘管雙方都希望儘快達成共識，但是美方的態度仍難以捉摸，這場石破茂稱之為「國難」的困境是否能夠取得突破，仍充滿不確定性。

日本官員表示，與川普政權交涉，沒辦法在事前透過和事務官磋商逐步推展，「總之要見面談才會知道結果，過去的規則根本不管用」，談判「現在才開始」，將持續在摸索中前進。多數人認為，最後恐怕需要石破茂與川普直接對話才能定案。（編輯：唐佩君）1140418