拜登告別演說談新聞自由 稱美國人正被假消息淹沒[影]

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登今天警告，隨著共和黨籍的候任總統川普準備在幾天後重返白宮，美國人正在被錯誤訊息壓垮，新聞自由正在惡化。

拜登在向全國發表的告別演說中表示：「美國人正在被大量錯誤訊息和假消息淹沒，導致權力濫用。」他補充說，「自由媒體正在崩潰」。

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拜登今天堅稱，他在保護環境的同時實現了經濟成長，並警告不要破壞他對抗全球暖化問題的紀錄。

拜登在白宮發表的告別演說中表示：「我們正在落實這兩個目標，但有多股強大力量想要發揮其不受限制的影響力，來消除我們為應對氣候危機而採取的措施。」即將上任的川普稱氣候變遷是一場騙局。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140116