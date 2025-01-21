CNN：川普扶正政府效率部 納入體制而非外部諮詢

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）川普今天就任美國總統。知情人士透露，川普於近期改變心意後，首波施政將把政府效率部（DOGE）納為聯邦政府內的實體，而非外部諮詢機構。

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名知情人士披露，川普已簽行政命令將美國數位服務小組（USDS）暫時更名為美國政府效率部18個月，並指示政府效率部全面改革聯邦機構使用的軟體，作為「軟體現代化倡議（Software Modernization Initiative）」一環，目的是「最大化政府效率和生產力」。

這道政令還要聯邦機構設置自身內部的施政效率小組，明令「每個施政效率小組通常會含一名小組負責人、一名工程師、一名人力資源專家和一名律師」。

不過這道行政命令未觸及削減聯邦預算、聯邦人力或監督管理等面向，而這幾個面向正是川普去年11月所力倡的政府效率部重點工作。但不排除川普會在後續的政令觸及。

獲點名出掌政府效率部的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）先前曾表示他至少要砍聯邦預算2兆美元，但近期下修為1兆；原本將與馬斯克共掌政府效率部的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）也多次講要剔除累贅的聯邦監督管理。拉馬斯瓦米打算轉戰競選俄亥俄州長。

消息人士告訴CNN，將政府效率部「扶正」是最近幾天的進展。川普當初宣布要設置時，僅稱政府效率部「將從外部提供建議和指導」。

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將政府效率部納入聯邦政府內恐引來外界質疑，因為馬斯克的公司與聯邦政府間有價值數十億美元的各項合約，恐涉及利益衝突。

監督團體「公共服務夥伴關係」（Partnership for Public Service）的執行長史迪爾（Max Stier）表示，馬斯克的角色如為政府效率部的外部顧問倒還好，若成為這個部會的首長而成為政府雇員，就有利益衝突問題。（譯者：陳亦偉）1140121