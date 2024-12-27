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川普揚言拿回運河控制權 巴拿馬總統排除談判可能

2024/12/27 11:05（12/27 11:33 更新）
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一艘貨船航經巴拿馬運河。（路透社）
一艘貨船航經巴拿馬運河。（路透社）
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（中央社巴拿馬市26日綜合外電報導）巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天排除與美國總統當選人川普就巴拿馬運河（Panama Canal）控制權進行談判的可能，同時否認中國干涉運河的運作。

法新社報導，穆里諾也拒絕降低美國船隻通行費的可能性，回應川普要求拿回這條連接太平洋和大西洋重要水道控制權的威脅。

穆里諾在記者會表示：「沒有什麼好談的。」

他還說：「這條運河是巴拿馬的，屬於巴拿馬人民。沒有針對這個現實狀況展開任何形式談話的可能性，巴拿馬為此付出了血汗和淚水。」

這條由美國建造的運河1914年落成，但根據時任美國總統卡特（Jimmy Carter）和巴拿馬民族主義領導人陶瑞賀士（Omar Torrijos）約20年前簽署條約，於1999年12月31日移交給巴拿馬。

川普21日批評美國船隻通行巴拿馬運河收費「可笑」，並暗示中國的影響力日增。

川普在自創的社群平台Truth Social發文指出：「這完全是由巴拿馬管理，不是中國或其他任何一方。我們永遠不會讓它落入錯誤的人手中。」

川普說，若巴拿馬無法確保運河的「安全、有效率和可靠運作」，「我們將要求巴拿馬將運河完全歸還給我們，且不容置疑」。

巴拿馬運河估計占全球海上貿易運輸量5%，該運河使得來往亞洲和美國東岸的船隻，能夠避開繞行南美洲南端的漫長危險路線。

美國是巴拿馬運河主要使用國，占總貨運量74%，中國居次占21%。

穆里諾表示：「絕無中國干預或參與巴拿馬運河運作的任何情形。」

川普昨天在Truth Social沒提供證據就指稱，中國軍人「充滿愛心，但非法地營運巴拿馬運河」。

穆里諾否認有這種情形。他說：「沒有任何中國軍人在這條運河，看在上帝的份上。」

巴拿馬2017年與台灣斷交，與中國建立外交關係，這項決定曾在川普第一任總統期間受到批評。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1131227

巴拿馬總統穆里諾26日否認中國干涉運河運作。（路透社）
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