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川普揚言收回運河控制權 抗議者嗆「巴拿馬公敵」

2024/12/25 09:33（12/25 10:03 更新）
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川普揚言要取回美國對巴拿馬運河的控制權後，巴拿馬抗議民眾24日在街頭焚燒川普肖像。（法新社）
川普揚言要取回美國對巴拿馬運河的控制權後，巴拿馬抗議民眾24日在街頭焚燒川普肖像。（法新社）
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（中央社巴拿馬市24日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言要取回美國對巴拿馬運河的控制權後，巴拿馬的抗議民眾今天在街頭燒毀川普肖像。

法新社報導，數十名示威群眾聚集在美國大使館外面，高呼「川普，畜生，別管運河」、「滾開！入侵的外國佬」，大約有20名警察守衛大使館。

群眾中有些人舉著布條，上面寫著「川普，巴拿馬的公敵」。

巴拿馬運河由美國建造於1914年落成；1977年時任美國總統卡特（Jimmy Carter）和巴拿馬民族主義領導人陶瑞賀士（Omar Torrijos）簽署條約，於1999年12月31日將運河控制權移交給巴拿馬。

聯合組織抗議活動的建築工會領導人曼德斯（Saul Mendez）指出：「巴拿馬是一個主權領土，這裡的運河是巴拿馬的。」

他說：「川普和其帝國妄想無法聲索巴拿馬甚至1公分的土地。」

川普21日強烈抨擊美國船隻通過巴拿馬運河時的不公平收費，並暗示中國的影響力日增。

如果巴拿馬無法確保這條運河「安全、有效率、可靠地運營…我們將要求把巴拿馬運河完全、毫無疑問地歸還我們」。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）昨天與幾位前國家領導人共同簽署聲明指出，運河地位是不容談判的。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1131225

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