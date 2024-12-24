加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大法官人事遭封殺 民進黨團將對憲訴法提暫時處分及釋憲
首頁 / 國際

收回巴拿馬運河買下格陵蘭？川普可能放話給中國聽

2024/12/24 15:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統當選人川普還沒入主白宮，已揚言要收回巴拿馬運河、重提買下格陵蘭，還戲稱要併吞加拿大，讓全球摸不清他是認真還是說笑。但有專家認為，川普或許是向中國傳訊息。

法新社報導，川普這些話讓外界再度擔心他會如第一個總統任期般，對待盟友遠比對待俄羅斯和中國等對手更兇。

然而，也有人懷疑，川普這位億萬富豪和前實境秀明星的用意，是在「交易的藝術」中尋求更大影響力，並透過頻登新聞版面來拉抬自己在國內外的聲望。

喬治華盛頓大學（George Washington University）教授塞斯諾（Frank Sesno）說：「很難說他有多少是真話，有多少是講給全世界當新聞重點。」

他告訴法新社：「他讓其他領袖陷入得自行判斷哪些是真哪些是假的處境之中。」

塞斯諾說，其他國家很難拿捏要怎麼回應川普的言論。

「試想，假如你是巴拿馬總統，你要怎麼回應？你不能置之不理，因為你的國家不會允許你這麼做。所以（川普）這些評論所掀起的漣漪效應是十分驚人的。」

川普對美國友邦殘酷的程度，迥異於他一再盛讚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等美國敵對國領袖的態度。

不過，川普的言詞背後或許留有一手。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深政治學者佩扎德（Stephanie Pezard）說，川普提收購格陵蘭，「或許是向中國傳達訊息」。

佩札德告訴法新社，一如川普對中國在巴拿馬的影響力憂心忡忡，中國在北極的影響力日增、與俄羅斯愈走愈近，都是「美國真正關切的事項」。

但這也可能向丹麥釋出信號，暗示出「如果你對中國太友好，就會發現我們擋了你的去路」，即便丹麥和格陵蘭一直是「非常好的北大西洋公約組織（NATO）盟友」。

而且或許川普十分明白現實面。

佩札德說，任何美國「收購」格陵蘭的計畫，「不論是在國際法上，還是在美國自己向來試圖維護的全球秩序上」，都是不可行的。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1131224

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：