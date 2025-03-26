加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
格陵蘭
新聞專題
格陵蘭3/53
首頁 / 國際

美國副總統范斯：預計28日率代表團訪問格陵蘭

2025/3/26 04:58（3/26 07:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，他將會加入副總統夫人烏沙．范斯（Usha Vance）的行列，在本月28日率代表團訪問格陵蘭，以便確認總統川普提到的格陵蘭「安全」狀況。

法新社報導，范斯在社群媒體X發布一段影片說：「烏沙（其妻子）將在28日訪問格陵蘭（Greenland），這是令人非常興奮的事，我決定不讓她獨享所有的樂趣，所以我要和她一起去。」

范斯也說，「期待本週五展開的格陵蘭之行」。白宮稍早在聲明中表示，烏沙．范斯希望「了解格陵蘭文化」，並將出席一場狗狗拉雪橇比賽。（譯者：洪啓原）1140326

#格陵蘭
#副總統
#美國
#范斯
#川普外交
格陵蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普重申要取得格陵蘭 稱美代表團出訪並非挑釁
17
更多編輯台推薦新聞：