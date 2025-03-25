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川普重申要取得格陵蘭 稱美代表團出訪並非挑釁

2025/3/25 10:10
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天否認派代表團前往格陵蘭是挑釁之舉，但重申他希望從北大西洋公約組織（NATO）盟國丹麥手中獲得這塊位於北極圈的領土。

法新社和路透社報導，美國副總統夫人烏沙．范斯（Usha Vance）本週將率團訪問格陵蘭，代表團成員包括白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和能源部長萊特（Chris Wright）。

即將卸任的格陵蘭總理艾格德（Mute B. Egede）稱美國這項訪問計畫為「挑釁之舉」，說他的看守政府將不會接待該代表團。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天同樣直指美國率團訪問格陵蘭的計畫「有問題」，且「欠缺尊重」。

川普今天在內閣會議結束時對記者說，「這是友好之舉，並非挑釁」，並堅稱，美國一行人是應邀造訪格陵蘭。

格陵蘭獨立運動倡議者雖尋求脫離丹麥的統治，但民調顯示，沒有多少格陵蘭人民支持加入美國。

川普說：「我們受到了邀請，他們真的很喜歡這個構想，因為他們在某種程度上被拋棄了。」

他說：「我認為格陵蘭可能成為我們未來的一部分。我認為這很重要。從國際安全的角度來看，這很重要。」

至於是否以武力拿下格陵蘭，川普一再拒絕排除這個可能性。

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川普政府官員指出，俄羅斯和中國在這個礦產豐富的島嶼不斷加強軍事存在，隨著氣候變遷使融冰釋出新航線，北極一躍成為全球競逐熱點。

白宮稍早在聲明中表示，烏沙．范斯希望「了解格陵蘭文化」，並將出席一場狗狗拉雪橇比賽。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140325

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