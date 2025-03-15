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川普一再揚言接管 格陵蘭政黨領袖發表聯合聲明譴責

2025/3/15 16:15（3/15 16:30 更新）
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格陵蘭議會。（路透社）
格陵蘭議會。（路透社）
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（中央社哥本哈根14日綜合外電報導）美國總統川普一再揚言要接管丹麥自治島嶼格陵蘭，格陵蘭所有政黨的領導人今天發表聯合聲明譴責。

法新社報導，格陵蘭議會5黨領袖在臉書（Facebook）發表聯合聲明強調：「我們所有政黨領袖皆無法接受一再發表的併吞和控制格陵蘭言論。」

他們在緊急會議後表示：「身為政黨領袖，我們認為這種對防衛聯盟友邦和盟友的行為令人無法接受。」

這些政黨領袖還說，他們「必須強調格陵蘭將根據國際法和法規，透過外交管道持續格陵蘭進行中的工作」。

他們說：「我們全力支持這些行動，並強烈反對製造分裂的企圖。」

白宮記者昨天詢問川普關於接管格陵蘭議題時，他說：「我認為這會發生。」

當時正與川普會面的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）則婉拒發表評論。

即將卸任的格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）則是回應說：「真是夠了。」

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艾格德昨天在臉書貼文寫道：「這一次我們必須更強硬拒絕川普。不能繼續這樣不尊重我們。」

艾格德所屬的政黨在11日議會選舉中落敗，靜待新政府成立之際，他將繼續領導格陵蘭。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140315

格陵蘭是全球最大島嶼，面積為216萬平方公里，人口約5萬7000人。格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為丹麥領土，2009年獲得廣泛自治權，包括透過公投宣布脫離丹麥獨立的權利。中央社製圖 114年1月13日
格陵蘭是全球最大島嶼，面積為216萬平方公里，人口約5萬7000人。格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為丹麥領土，2009年獲得廣泛自治權，包括透過公投宣布脫離丹麥獨立的權利。中央社製圖 114年1月13日
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