再談格陵蘭併入美國 川普稱有信心會實現
2025/3/14 04:20
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，有信心美國終將兼併丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。格陵蘭礦產資源豐富，又位處通往北極的重要航道，戰略位置相當關鍵。
路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）一場會議中告訴記者：「我認為這件事會發生。」
格陵蘭親商的反對黨「民主黨」（Demokraatit）贏得11日的格陵蘭議會選舉，該黨主張緩步脫離丹麥獨立。川普稱這次選舉對美國有利。
根據法新社，川普發表上述評論時，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）就在一旁。
川普並指向呂特，說呂特在這件事上可發揮非常大的作用。川普還說美國兼併格陵蘭是為了「國際安全」。
呂特則回應不想把北約拖進格陵蘭併入美國的問題，但呂特也同意須當心中國及俄羅斯在北極地區的動向，以及缺少破冰船的情況。
透過 Google News追蹤中央社
他說：「因此，俄羅斯以外的7個北極國家在美國的領導下攜手努力應對此事，確保世界上那個區域保持安全，這非常重要。」
格陵蘭如今逐漸成為美國、中國及俄羅斯爭奪影響力的地緣政治熱點。俄羅斯和中國正加強在北極地區的活動。莫斯科當局認為北方海路（Northern Sea Route）對俄中兩國貿易愈來愈重要，俄國相當依賴這條航線。（譯者：楊昭彥）1140314
- 再談格陵蘭併入美國 川普稱有信心會實現2025/03/14 04:20
- 2025/03/12 18:52
- 2025/03/12 14:43
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
格陵蘭議會選舉民主黨爆冷勝 支持緩步獨立、應對川普為當務之急