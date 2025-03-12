格陵蘭議會選舉 親商民主黨擊敗執政聯盟
2025/3/12 14:43（3/12 15:01 更新）
（中央社格陵蘭首府努克11日綜合外電報導）格陵蘭親商的反對派民主黨，今天在一場因美國總統川普覬覦這塊北極戰略要地控制權而備受關注的議會選舉中脫穎而出，擊敗執政左翼聯盟。
路透社報導，在選票全數開出後，民主黨（Demokraatit）這個支持格陵蘭緩步自丹麥獨立的政黨贏得29.9%選票，遠高出2021年的9.1%；定向點黨（Naleraq）這個主張格陵蘭快速獨立的在野政黨，得票率則是24.5%。
美國總統川普（Donald Trump）1月重返白宮以來，一再矢言要將格陵蘭這個丹麥半自治領土納為美國的一部分，說這麼做對美國國安利益至關重要。然而，他這個構想格陵蘭人大多不領情。
民主黨領袖、曾任產業暨礦產部長的尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）說：「人民思變…我們想要更多的生意來資助我們的福利。」他在首府努克（Nuuk）向記者表示，「我們不希望明天就獨立，我們希望打好基礎。」
他現在將與其他政黨舉行會議，嘗試籌組執政聯盟。
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伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit）和執政夥伴前進黨（Siumut）同樣尋求格陵蘭慢慢走向獨立。兩黨共拿下36%選票，低於2021年的66.1%。
隸屬伊努特社群黨的格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）在社群平台臉書（Facebook）貼文指出，「我們尊重選舉結果」。他還表示，他將在接下來的聯盟談判中聆聽所有建議。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140312
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