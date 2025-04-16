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美國安群組洩密事件 防長顧問疑涉案遭調查停職

2025/4/16 10:59（4/16 11:34 更新）
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圖為美國國防部長赫格塞斯（前）2月會面沙烏地阿拉伯國防部長，顧問卡德威陪同（後右）。（Department of Defense/Handout via路透社）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國防部針對洩密事件進行調查，一名官員透露，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要顧問之一卡德威（Dan Caldwell）疑似涉及此案，今天被護送離開五角大廈。

路透社報導，這名不願具名的官員說，卡德威因「未經授權洩露資訊」而被安排行政休假。

這名官員表示，「調查仍在進行中」，卻未提供所謂洩密性質的細節，包括洩密對象是記者還是其他人。

赫格塞斯的幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）3月21日簽署一份文件，要求對「近期未經授權披露涉及敏感通訊的國家安全資訊」進行調查。

卡斯伯的備忘錄未排除在執行調查過程中使用測謊儀的可能，但尚不清楚卡德威是否接受了測謊。

儘管卡德威知名度不及其他國防部高階官員，但他在擔任赫格塞斯顧問上扮演至關重要的角色。

「大西洋月刊」（The Atlantic）上個月揭露的Signal聊天紀錄，凸顯了卡德威的重要性。赫格塞斯稱卡德威是國家安全會議（NSC）在準備對葉門叛軍青年運動（Houthis）發動攻擊時的最佳聯絡人。

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卡德威是陸戰隊退伍軍人，曾被派往伊拉克。

據悉，讓卡德威行政休假的決定，與赫格塞斯今年1月接掌五角大廈以來的一波解僱潮無關。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140416

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