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美國國安群組誤加媒體人 川普宣布接受揭弊記者訪問

2025/4/25 16:37（4/25 17:18 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天稍早宣布，將接受揭發重大國安漏洞「Signal門」醜聞的記者訪問。這位記者上月踢爆，自己被誤加到美國高階官員討論機密軍事攻擊計畫的Signal群組，引起外界譁然。

法新社報導，美國時事媒體「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）上月公布美國高層在美軍襲擊葉門叛軍「青年運動」（Houthi）前、在通訊軟體Signal上討論敏感情資的細節。高德柏格因此變得全球知名，但也遭川普（Donald Trump）及其內閣官員嚴厲抨擊。

川普在社群媒體發文宣布接受訪問時，提到這起所謂的「Signal門」（Signalgate）醜聞，並指控高德柏格應為「許多關於我的虛構故事負責」。專訪預定於今天稍晚進行。

川普說：「我是出於好奇才接受訪問，也當作和自己較勁，只是想看看大西洋月刊是否能『據實報導』。」

高德柏格被誤加到討論襲擊葉門叛軍的國安群組，震撼美國國安機構及全球，促使一些人要求美國國防部長、前福斯新聞（Fox News）主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）辭職。

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赫格塞斯日前又被爆出，在Siganl一個私人群組分享空襲葉門叛軍的敏感情資，群組成員包含他的妻子、弟弟、私人律師及幕僚。

川普目前仍力挺赫格塞斯及其他在國安群組裡的高階官員，他將這起醜聞斥為「獵巫」，並稱赫格塞斯的工作表現「非常出色」。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140425

#川普
#福斯新聞
#青年運動
#赫格塞斯
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