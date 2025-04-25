美聯：美防長辦公室為使用Signal設不安全網路連線

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）兩名知情人士向美聯社透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）辦公室設置一條繞過五角大廈安全規範的網路連線，用於在個人電腦上使用通訊應用程式Signal。

美聯社報導，這條不安全的網路連線，是赫格塞斯又一次被揭露使用不保密的Signal，令人懷疑是否可能有敏感國防資訊陷入被駭客入侵或監控的風險。

資訊科技產業將這類網路連線稱為「骯髒線」，它直接連上公共網路，使用者的資訊和造訪的網站都沒有五角大廈安全網路連線那樣的安全過濾機制或規範。

其他五角大廈辦公室也用過骯髒線，尤其是需要不受阻擋地監看資訊或網站的時候。

但一名熟悉軍方網路安全的美國高階官員說，骯髒線的最大好處是用戶不會顯示為國防部分配的諸多IP位址之一，用戶的身分基本上被掩蓋了。

不過這名官員說，骯髒線也可能讓使用者暴露在駭客入侵和監控的風險下，也和任何公共網路一樣可能未遵循聯邦法律要求的紀錄保存法規。

兩名消息人士說，赫格塞斯為了使用Signal而在辦公室而設置這條連線。媒體先前披露他在兩個Signal群組上傳軍方空襲的敏感細節，兩個群組各有12人以上參與，其中一個群組還包括他的妻子和弟弟，另一個群組則有總統川普的最高國家安全官員。

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「華盛頓郵報」（The Washington Post）率先報導赫格塞斯在辦公室使用Signal，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）說，赫格塞斯「所使用通訊系統和管道均屬機密」。

帕內爾在聲明中說：「然而，我們能證實，部長從未、現在也沒有在他的公務電腦上使用Signal。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140425