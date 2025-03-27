川普政府否認作戰機密外洩 美媒反擊秀出對話截圖

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國時事雜誌「大西洋月刊」今天刊載，據稱是總統川普政府高層不慎傳給記者的群組對話，當中明確揭露，美軍計劃於幾點幾分調度F-18戰機或發射戰斧飛彈襲擊葉門。

大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前透露，他無意間被拉入一個加密通訊應用程式（App）Signal群組，進而看到華府國安高層討論轟炸葉門激進組織「青年運動」（Houthi）的訊息。

川普（Donald Trump）政府官員抨擊大西洋月刊及高德柏格的首篇報導，並聲稱相關訊息不含機密資訊。

但大西洋月刊今天公布的群組對話截圖，詳述發動攻擊的時間和調度哪款戰機等令人咋舌的細節。

根據美國有線電視新聞網（CNN）引述大西洋月刊的報導內容，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）鉅細靡遺地分享空襲葉門計畫。以下為赫格塞斯留言的部分內容：

「北美東部時間1215：F-18起飛（第一攻擊編隊）。」

「1345：『觸發式』F-18第一波攻擊時機開始（目標恐怖分子位於已知地點，所以應該準時）。MQ-9攻擊無人機同時起飛。」

「1410：更多架F-18起飛（第二攻擊編隊）。」

「1536：F-18第二波攻擊開始，同時發射首波海基戰斧飛彈（Tomahawks）。」

法新社報導，大西洋月刊表示，川普政府一直否認相關群組對話觸及機密，他們才公布上述細節。

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根據CNN，高德柏格及記者哈里斯（Shane Harris）指出，川普政府發布的聲明「使我們認為，閱聽眾應親自看這些文本，並自行判斷」。

他們還說：「特別是當政府要員意圖大事化小，淡化訊息的重要性，公開川普顧問在不安全的通訊管道傳送這種訊息，顯然符合公眾利益。」（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1140327