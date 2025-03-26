專家：Signal非用於軍事 要求達到軍用級強人所難

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國官員藉加密通訊軟體Signal擘劃空襲葉門叛軍「青年運動」，但專家分析，Signal原始設計並非用於軍事，要求這款軟體達到軍用級通訊標準，根本強人所難。

美國官員使用加密通訊軟體Signal的群組，討論即將對葉門武裝團體青年運動（Houthi）採取軍事行動；美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被拉入國安高層的群組，引發機密外洩的質疑。

法新社報導，2012年問世的Signal，所有權歸屬於總部位於加州山景市（Mountain View）、標榜維護言論自由和通訊安全的美國非營利組織Signal基金會（Signal Foundation）。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）主政時期的白宮網路安全協調官員、現任網路威脅聯盟（Cyber Threat Alliance）執行長丹尼爾（Michael Daniel）表示：「Signal是個非常強固的平台，這可歸功於運作方式、頻繁的程式更新，以及對端對端加密技術的運用。」

丹尼爾告訴法新社，不過「Signal的原始設計或開發用途，並非用於討論軍事方案」。

丹尼爾說，Signal真正的漏洞並非應用程式本身，「而是周邊各方面，更確切而論，這些訊息儲存在個人裝置，而這些裝置的安全性可能不足，或是並未採取適當的保護措施」。

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約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授兼加密專家葛林（Matthew Green）曾參與Signal的研發，他在社群媒體平台Bluesky發文說，要求Signal達到「軍用級」的通訊標準，「根本是強人所難！」

白宮官員運用Signal的消息曝光後，這個通訊軟體的下載量暴增，葛林警告Signal可能因此反受其害，「Signal似乎是大家『真正』信任的唯一加密通訊軟體，終將成為許多人下手攻擊的目標」。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1140326