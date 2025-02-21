iPhone 16e將預購 台積電有望受惠蘋果採用自研晶片

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（中央社記者張建中新竹21日電）蘋果新平價AI手機iPhone 16e於21日晚間9時開始預購，iPhone 16e搭載A18處理器和自研C1數據機晶片，由台積電代工生產；分析師預期，蘋果iPhone 17可能進一步搭載自研WiFi晶片，台積電可望受惠蘋果擴大採用自研晶片。

蘋果日前發表iPhone 16e，21日晚間9時開始預購，28日正式開賣，台灣售價新台幣2萬1900元起。iPhone 16e搭載iPhone 16家族同等級A18晶片，採用台積電第2代3奈米製程，新機也首度採用自研C1數據機晶片。

分析師郭明錤今天發文指出，繼高通的數據機晶片被C1晶片替代後，博通（Broadcom）的WiFi晶片也將被蘋果的自研晶片替代，蘋果可能在iPhone 17採用自研的WiFi晶片，以降低成本，及提升WiFi連線能力。

隨著蘋果不斷擴大採用自研晶片，台積電為蘋果晶片主要代工夥伴，包括C1晶片及未來的WiFi晶片都將委由台積電代工生產，台積電營運可望受惠。

iPhone 16e發表後市場評價不一，市調機構集邦科技指出，iPhone 16e定價比預期高，不過仍是目前蘋果最平價機種，且沿用A18晶片，可支援Apple Intelligence，預期有機會增添買氣。

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集邦科技表示，iPhone 16e在零組件選用上，採用較舊款的面板規格，並使用自研數據機晶片，單鏡頭的設計可望較節約成本，省電效益也較顯著。

在蘋果新機銷售看增下，市場看好供應鏈廠商組裝廠鴻海、光學鏡頭廠大立光、半導體封測廠日月光、印刷電路板廠欣興、被動元件廠國巨和電源供應器廠台達電等都可望受惠。（編輯：林克倫）1140221