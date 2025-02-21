智庫關切半導體用電 台電：平衡區域供電是關鍵

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（中央社記者曾智怡台北21日電）國科會轄下智庫發布報告，關切半導體產業用電需求。台電回應，該報告提到台灣目前並無缺電疑慮，但高度仰賴區域之間調度，因此台電積極加速各地的電力建設，尤其正推動北部協和更新計畫，是北北基穩定供電關鍵。

國科會轄下「科學、民主與社會研究中心」（DSET）昨天發布報告指出，未來3年在最壞的情境下，夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於6%，顯示半導體先進製程擴廠的用電需求成長，對台電供電能力的衝擊。

因此，DSET建議台灣應持續發展分散式電力系統、增加輸配電設施、並提高儲能設備裝置量，才能避免單一事件誘發大規模停電，並加快產業恢復用電的速度，提高用電韌性。

台電透過新聞稿回應，政府已將半導體、AI新興技術等用電需求納入長期規劃，當中不含再生能源新增量，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1786萬瓩，大於預估用電需求成長，可確保供電穩定。

台電表示，台灣整體不缺電，但北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，影響區域供電穩定性。長途輸送電力除將增加能源耗損，也將增加電網負荷及風險。反之，如果每個區域自己都有充足的電源，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性，因此電源開發須以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。

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台電指出，目前於北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，盼各界持續支持電力建設興建，共同提升電力供應的韌性和穩定性。其中，隨著北東電網內機組陸續除役，需靠區域外其他電廠長途輸送電力，影響電網穩定，因此推動協和電廠「以氣換油」，就地新建自主電源也能維持供電的區域平衡。

台電補充，電力供應不只需要充足的電源，也需要相對應的電網建設。台電持續推動強化電網韌性建設計畫，穩健執行電網分散工程，逐步降低電網集中風險及穩定區域供電，並透過電網擴充更新、廣增儲能設備及推動變電所屋內化，提升設備穩定程度，達到穩健電網體質，提升電網整體韌性。（編輯：張若瑤）1140221