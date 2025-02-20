Gemini版Gmail支援繁體中文 收發郵件效率更高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北20日電）雲端運算服務Google Cloud今天在官方部落格宣布，擴大Gemini for Google Workspace語言支援範圍，本週起在Google文件、Google試算表、雲端硬碟和Gmail側邊面板的人工智慧（AI）模型Gemini，將新增支援包括繁體中文在內的17種語言。

Gemini為Google的AI個人助理，Google表示，此次擴展將讓全球超過10億名以新增支援語言為母語的使用者受惠，可協助台灣用戶以中文執行更多工作任務，包括撰寫社群文案、彙整檔案重點、快速收發電子郵件以及其他Gemini功能。

舉例來說，Gmail的Gemini能讓用戶輕鬆找到所需內容並快速回覆，現在可以透過慣用語言，要求Gemini顯示未讀且需要處理的客戶郵件，並協助撰寫考慮周到、具同理心的回覆。

在Google文件中，假設用戶面臨寫作瓶頸，需要想出具有創意的社群貼文來推廣新產品，可以要求Gemini以用戶慣用的語言來草擬文案。

此外，透過Google雲端硬碟中的Gemini，用戶可以要求提供有關產品或客戶最相關的資訊摘要，在幾秒鐘內，Gemini會收集這些資訊並顯示在側邊面板中，讓用戶能夠為客戶會議做好準備。

透過 Google News 追蹤中央社

Gemini還能幫助全球團隊間的溝通，在進行Google Meet視訊通話期間，只要開啟翻譯字幕功能就能輕鬆跟上對話，Gemini還可以自動翻譯Google Chat中的訊息。

此次新增支援的語言，包括阿拉伯文、中文、捷克文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、希伯來文、匈牙利文、挪威文、波蘭文、羅馬尼亞文、俄文、瑞典文、泰文、土耳其文、烏克蘭文，以及越南文。（編輯：楊蘭軒）1140220