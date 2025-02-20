輝達推新AI系統Evo 2供基因研究 盼加速醫學突破

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）今天表示，與研究夥伴開發出他們所稱最大的人工智慧系統供生物研究，目的在加速醫學與遺傳學突破。

法新社報導，這個新AI系統稱為Evo 2，可以解讀與設計所有生命形式的基因密碼。

科學家對於這類AI科技寄予厚望，認為這可在大數據中發現模式，進而大幅加速研究速度，而人工分析通常需要花上數年時間。

這個系統從超過12萬8000個不同生物體中獲取的近9兆個基因資訊學習，這些生物體包括細菌、植物與人類。

在初步試驗階段，研究與乳癌有關的基因BRCA1時，這個系統精確地辨識出90%可能有害的突變。

科學家說，這可能有助於開發更精確的治療方法，包括僅針對特定細胞的基因療法。

這個模型是在亞馬遜（Amazon）雲端基礎設施上，使用2000個輝達H100處理器建造起來。

Evo 2是由輝達與島弧研究所（Arc Institute）和史丹佛大學（Stanford University）共同研發，全球科學家現在都能透過輝達的BioNeMo研究平台免費使用。

史丹佛大學助理教授海（Brian Hie）說：「設計新的生物學向來都是一個耗時費力、難以預測且手工藝性的過程。有了Evo 2，我們讓研究人員更容易進行系統複雜的生物設計。」

除了醫學外，研究人員認為這個科技能有助於培育出更能抵禦氣候變遷的作物，並開發出分解汙染的新方法。

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這項計畫將輝達的運算能力與島弧研究所結合在一起。島弧研究所是一個非營利研究中心，成立於2021年，資金有6億5000萬美元（約新台幣214億63300萬元）。

島弧研究所與史丹佛大學、加州大學柏克萊分校（UC Berkele）和加州大學舊金山分校（UCSF）密切合作，以因應長期的科學挑戰。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140220