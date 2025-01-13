App Store訴訟案英國開庭 蘋果面臨逾600億元求償

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）蘋果（Apple）公司的訴訟案今天在英國開庭。蘋果遭控濫用App Store主導地位排擠競爭對手，並對App Store內應用程式消費收取高額抽成，遭求償15億英鎊（新台幣603億元）。

法新社報導，這起在2021年5月提出的訴訟案，指控蘋果「在iPhone和iPad等iOS裝置上排擠其他應用程式（App）商店」的手法，已違反歐洲和英國的競爭法規。

訴狀指出，約有2000萬名蘋果用戶可能因為蘋果「禁止競爭者的App商店平台上架」，而被多收費。原告表示，蘋果對App Store內應用程式銷售收取「30%佣金」，此舉形同「犧牲一般消費者」。

這樁官司由倫敦國王學院（King's College London）學者肯特（Rachael Kent）和律師事務所Hausfeld共同提出，向蘋果求償總計15億英鎊的預估損失，預計在倫敦競爭上訴法庭（Competition Appeal Tribunal）進行為期7週的審理。

這起官司旨在控訴蘋果利用App Store排擠競爭者、迫使用戶使用自家系統，以及藉此提高自身獲利。

肯特以約會平台Tinder為例，向法新社表示：「30%附加費用跟你在App Store下載大部分應用程式和進行程式內消費等活動相關。」

法新社聯絡蘋果時，蘋果引用2022年的聲明指出，App Store內85%應用程式都可以免費下載和使用。

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蘋果的聲明提到：「我們認為這起訴訟『毫無法律依據』，我們樂見有機會與法庭討論我們對消費者堅定不移的承諾，以及蘋果寶貴技術為英國創新經濟帶來的許多益處。」

蘋果也堅稱，App Store收取的佣金「與其他所有數位市場相似，都是業界普遍採用的做法」。（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1140113